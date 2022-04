Vila do Bispo expõe «Relíquias do espaço e no tempo» de Mário Soares

Mostra está patente até ao dia 29 de abril.

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo tem patente ao público a exposição «Relíquias do espaço e no tempo de Vila do Bispo – madeira, arte do formão e visão de um escultor sobre o património local».

A mostra reúne trabalhos em madeira e outros materiais, nos quais são exploradas diversas técnicas de escultura, de marcenaria e de representação à escala de diferentes elementos do património cultural do concelho de Vila do Bispo, designadamente arquitetónico, religioso, militar, arqueológico e heráldico.

A exposição apresenta-se como uma retrospetiva do trabalho desenvolvido por um artista natural de Vila do Bispo, Mário Soares, onde se homenageia a sua arte da madeira, os seus gestos de formão e a sua visão sobre o património local.

Organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, a exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 16h30, até dia 29 de abril.