Vila do Bispo entrega Cabazes de Natal a 90 famílias carenciadas

A autarquia de Vila do Bispo volta a proporcionar uma quadra «mais condigna» com a oferta de Cabazes de Natal a 90 famílias vulneráveis.

90 famílias do concelho, económica e socialmente mais vulneráveis, estão a receber, durante esta semana, cabazes de Natal da Câmara Municipal de Vila do Bispo, uma iniciativa que tem como objetivo «proporcionar-lhes uma quadra mais condigna», de acordo com a autarquia.

Esta ação solidária, levada a cabo todos os anos pelo município, consiste na entrega de cabazes, compostos por bens essenciais e típicos da quadra natalícia, «cuidadosamente preparados e personalizados tendo em consideração a composição de cada agregado familiar».

Estes agregados familiares abrangidos pela oferta foram referenciados e sinalizados pelos serviços de Ação Social da Câmara Municipal em articulação Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, no âmbito da ação do Banco Alimentar Contra a Fome e Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC), e o Centro Cultural e Social da Figueira, no âmbito do apoio domiciliário.

«A Câmara Municipal agradece a colaboração das entidades que contribuíram para que esta causa fosse possível», afirma em comunicado de imprensa.