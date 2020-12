Vila do Bispo entrega 90 cabazes de Natal a famílias carenciadas

Cabazes são entregues para proporcionar uma «ceia mais digna».

A Câmara Municipal de Vila do Bispo, com o intuito de «proporcionar uma ceia de natal digna às famílias vila-bispenses mais carenciadas», promove a entrega de 90 cabazes de Natal, até ao próximo dia 23 de dezembro.

Os cabazes, adequados à composição e características de cada agregado familiar, contemplam géneros alimentares como bacalhau, azeite, farinha, açúcar, leite, enlatados, arroz, massa e bolo-rei, entre outros bens.

Os beneficiários dos cabazes de Natal foram identificados pelos Serviços de Ação Social da autarquia, em articulação com o Serviço Local da Segurança Social de Vila do Bispo (NLI), o Centro Cultural e Social da Figueira e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo – CLDS – Dignitate de Vila do Bispo, através do Banco Alimentar Contra a Fome e do Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC).

Esta medida de apoio a famílias carenciadas insere-se na estratégia que a autarquia tem vindo aplicar na área da ação social, e que se reveste de particular importância nesta quadra natalícia.

A Câmara Municipal agradece «o apoio do Intermarché de Sagres, das Juntas de Freguesia e de todas as entidades que contribuíram para que esta causa fosse possível».