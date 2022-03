Vila do Bispo e Vicentina criam novo Gabinete de Apoio ao Empresário

Atendimento é assegurado por técnicos da Associação Vicentina.

Os empresários e empreendedores do concelho de Vila do Bispo terão ao seu dispor, a partir da próxima quarta-feira, dia 16 de março, um serviço de informação e apoio técnico ao desenvolvimento das suas atividades e negócios: o novo Gabinete de Apoio ao Empresário de Vila do Bispo (GAEVB).

O Gabinete resulta de uma parceria entre o município e a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste e pretende funcionar como uma resposta comunitária, personalizada e de proximidade, para informar sobre candidaturas a linhas de financiamento, incentivar a criação de novas empresas e apoiar a consolidação das já existentes.

Esta estrutura terá ainda o objetivo de fomentar o desenvolvimento de ideias e projetos nas áreas da agricultura sustentável, pecuária, transformação e comercialização agroalimentar, turismo e serviços associados, entre outras.

A nível estratégico, a Câmara Municipal de Vila do Bispo pretende «combater o abandono das terras, promover a economia, o turismo, aumentar o conhecimento dos munícipes em matérias como a sustentabilidade ambiental e económica da atividade agrícola, assegurar uma melhor saúde pública nos domínios da sanidade animal, higiene pública veterinária, melhoramento agrícola e zootécnico».

Os atendimentos no GAEVB decorrem quinzenalmente, sempre à quarta-feira, nas instalações do Centro Cultural, durante o horário de expediente da autarquia (das 9h00 às 15h30).

São assegurados por técnicos da Associação Vicentina, que trabalhará em estreita articulação com os serviços municipais na obtenção das licenças e pareceres da esfera do município, facilitando também a articulação com outros consultores e serviços especializados que colaboram com a associação no âmbito das suas atividades de desenvolvimento local e rural.