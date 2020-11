Vila do Bispo celebra Dia Internacional das Cidades Educadoras

Vila do Bispo celebra também os 30 anos da proclamação da Carta das Cidades Educadoras.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo vai celebrar o Dia Internacional das Cidades Educadoras, assinalado a 30 de novembro, e os 30 anos da proclamação da Carta das Cidades Europeias, o roteiro das cidades que compõem a Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE).

Para assinalar esta edição, que tem como lema «30 anos a transformar pessoas e cidades para um mundo melhor», o Centro Cultural de Vila do Bispo recebe, no dia 30 de novembro, uma exposição intitulada «30 anos das Cidades Educadoras».

Nesta mostra poderá apreciar 20 mãos em madeira, decoradas com os 20 princípios da carta. Trata-se de um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho, onde cada mão explica um princípio.

A iniciativa tem como objetivo dar a conhecer aos mais pequenos os princípios que norteiam este documento e a respetiva associação.

O município de Vila do Bispo integra, desde setembro de 2019, a AICE e, consequentemente, a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras (RTCE), que conta atualmente com 84 municípios do continente e regiões autónomas subscritoras da Carta das Cidades Educadoras.

Este documento é um elemento unificador na definição das políticas dos municípios membros, sendo que as cidades educadoras trabalham para que a educação seja o eixo transversal de todas as políticas locais. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h30 até ao dia 7 de janeiro de 2021. A entrada é gratuita.