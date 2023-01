Vila do Bispo celebra Dia do Município e do Padroeiro S. Vicente

A Câmara de Vila do Bispo já tem programa para as comemorações do Dia do Município e do Padroeiro, São Vicente, a 22 de janeiro.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo apresenta o programa das comemorações do Dia do Município e do seu Padroeiro, São Vicente, que se assinala a 22 de janeiro.

As festividades que decorrerão de 14 a 22 de janeiro preveem a realização de diversas atividades destacando-se, como habitualmente, a inauguração da Mostra de Artistas do Concelho, no dia 15, o concerto com o artista António Zambujo, no dia 21, a sessão solene da Assembleia Municipal, a celebração da eucaristia e a procissão em honra de São Vicente, com a presença do Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas, no dia do feriado municipal, 22 de janeiro.

Programa

Dia 14 (sábado) – 15h00

Apresentação do «Levantamento Enciclopédico da Freguesia de Sagres – Levantamento das Famílias» (volumes II e III) de Nuno Campos Inácio | edição do Município de Vila do Bispo

Exposição fotográfica «Sagres Analógica» de Nuno Borges | LOVEJOYDIVISION

Centro de Interpretação da Lota de Sagres – 17h00

Apresentação do documentário «Gentes do Cabo – Faroleiros do Sudoeste Algarvio»

Produção: Associação Cultural AVONDE | com o apoio do Município de Vila do Bispo

Centro de Interpretação da Lota de Sagres – 21h00

Apresentação do documentário «experiências.pt», com a presença de João Kopke e Diogo Alexandre | mau mau mia

Centro Educativo Comunitário Multisserviços de Budens

Dia 15 (domingo) – 9h00

Percurso pedestre interpretativo (8 km), guiado pelo Arqueólogo Municipal Ricardo Soares.

Inscrições obrigatórias por email (museu.celeirodahistoria@cm-viladobispo.pt) ou telefone (282 630 600)

Centro de Interpretação de Vila do Bispo

Budens > Boca do Rio > Budens| ponto de encontro: Largo da Igreja Matriz de Budens – 15h00

Inauguração da 24.ª Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo

Centro de Interpretação de Vila do Bispo

Dias 16 (segunda-feira)

Presidência de Proximidade – visita de trabalho pelas freguesias e atendimento aos munícipes (mediante marcação prévia)

Dia 20 (sexta-feira) – 21h00

Apresentação do documentário biográfico «Sagres, uma história no fim do mundo» de José Eduardo Zuzarte | com a presença de Joana Schenker

Centro de Interpretação da Lota de Sagres

Dia 21 (sábado) – 11h00

Tertúlia sobre a História de Barão de S. Miguel, com o arqueólogo municipal Ricardo Soares

Apresentação da peça artística «Instante em Barão» de Ana Bellande

Sociedade Recreativa de Barão de São Miguel – 15h00

Apresentação Pública do Programa DAE – Vila do Bispo (Desfibrilhação Automática Externa)

Entrega dos Prémios de Aproveitamento Escolar – ano letivo 2021/2022

Homenagem aos funcionários do Município que se reformaram no decorrer de 2022

Homenagem aos membros da Subcomissão Municipal de Proteção Civil de Vila do Bispo (período pandémico: março 2020 – setembro 2022)

Agradecimento e Reconhecimento Público a a Pescadores da Salema e à Equipa de Grande Ângulo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo

Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo – 21h30

Concerto com ANTÓNIO ZAMBUJO

Pavilhão Multiusos de Sagres

Bilhetes: Ticketline ou Tesouraria da Câmara Municipal | M/6 | Porta: abertura > 21h00 | fecho > 21h45

Dia 22 (domingo) – 9h00

Dia do Município – Dia de São Vicente

Hastear da Bandeira – Hino Nacional

Banda Filarmónica 1.º de Maio Lagos

Largo do Município – 10h00

Sessão Solene da Assembleia Municipal de Vila do Bispo

Auditório Municipal – 12h00

Inauguração da Escultura «Renascimento da Pedra» de Renato Rodyner

Praça de Tanegashima – Paços do Concelho – 15h30

Celebração da Eucaristia com a presença de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas

Igreja Matriz de Vila do Bispo

Procissão de S. Vicente, acompanhada pela Banda Filarmónica 1.º de Maio Lagos