Vila do Bispo: Bombeiros têm nova Equipa de Intervenção Permanente

Segunda equipa foi apresentada no passado dia 13 de janeiro. É formada por cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

A criação desta nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP) foi formalizada com a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Vila do Bispo, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, tendo como objetivo melhorar a eficiência das condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes que ocorram no concelho.

As EIP visam dar cumprimento a missões no âmbito da Proteção Civil, sendo que os seus membros são caracterizados pela elevada especialização, com competências em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários.

Esta segunda equipa, em funcionamento desde o passado dia 1 de janeiro, tal como sucede com a primeira, contará com os salários dos seus elementos comparticipados em 50 por cento pela Câmara Municipal, sendo os restantes 50 por cento comparticipados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A cerimónia, que decorreu no Quartel dos Bombeiros, contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, Carlos Costa, do comandante Distrital de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Richard Marques, do coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Bispo, Emerson Gomes, e do comandante dos Bombeiros de Vila do Bispo, José Pedro.