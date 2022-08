Vila do Bispo: Bicicletas antigas voltaram a «passear» em Budens

Foi no último domingo, dia 14 de agosto, que se assinalou o regresso dos passeios de bicicletas antigas à freguesia de Budens.

A iniciativa contou com cerca de 25 bicicletas e «muita alegria e boa disposição» por parte dos participantes, trajados à época.

Este passeio é realizado por iniciativa do cidadão João Fonseca, que dá assim forma ao seu gosto pelas bicicletas antigas. O percurso começou em Budens e passou por Vale de Boi, Boca do Rio e Salema, contando com uma paragem para a tradicional bucha, voltando depois para Budens onde teve lugar um almoço convívio, onde houve a atuação do músico Fábio Muchacho e a entrega de prémios.

Por parte da Junta de Freguesia de Budens, participaram a pedalar nesta edição presidente da autarquia e o 2º secretário da Assembleia.

O 7º Passeio de Bicicletas Antigas de Budens contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo e de muitas outras entidades e particulares que se quiseram associar.