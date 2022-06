Vila do Bispo atribui apoios financeiros às juntas de freguesia

Valor totaliza mais de 163 mil euros.

A presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, assinou, no dia 21 de junho os protocolos de atribuição de apoios financeiros às juntas de freguesia do concelho para o ano 2022, no valor total de 163.665,80 euros.

Deste montante, a atribuição de 68.665,80 euros teve como base 20 por cento sobre o montante atribuído pela Administração Central a cada freguesia.

Assim, a Junta de Freguesia de Barão de São Miguel recebe 9.962,60 euros, a de Budens 17.128 euros, a de Sagres 15.683,40 euros e a de Vila do Bispo e Raposeira 25.892 euros.

Estes valores destinam-se a fazer face às despesas daquelas autarquias no âmbito das suas competências e atribuições para o ano 2022, «atenuando, assim, a insuficiência das verbas atribuídas pela Administração Central, através do Fundo de Equilíbrio Financeiro», aponta a Câmara de Vila do Bispo.

O valor restante, 95.000 euros, destina-se também a todas as freguesias do concelho, onde a Freguesia de Barão de São Miguel receberá 20.000 euros e as restantes 25.000 euros cada. Estes valores serão afetos a despesas com a concretização de atividades/iniciativas que promovam o desenvolvimento local das respetivas juntas de freguesia.

O protocolo estabelecido define ainda a atribuição de uma bolsa de contrato emprego-inserção e inserção-mais, incluindo o seguro, subsídio de refeição e de transporte até ao máximo de quatro beneficiários, de forma a possibilitar às juntas inserirem pessoas em situação de desemprego, diminuindo assim as dificuldades sociais e económicas vividas no concelho.

O documento estabelece ainda o apoio logístico a prestar pela Câmara Municipal relacionado com a organização de atividades e eventos promovidos pelas respetivas juntas de freguesia.

Os responsáveis municipais de Vila do Bispo explicam que com estes protocolos, «pretende-se garantir que as atribuições e competências das juntas de freguesias sejam asseguradas na sua plenitude, bem como promover a qualidade de vida da população residente nas mesmas, através da atribuição de apoios para impulsionar o seu desenvolvimento económico e social».

No âmbito da deliberação da reunião do executivo de 31 de maio deste ano, a Câmara Municipal irá transferir também para as Juntas de Freguesia, até ao final do mês de julho, o valor referente ao remanescente do protocolo celebrado com as mesmas no mandato 2017-2021, no valor de 121.832,11 euros.