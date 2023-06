Vila do Bispo assinou protocolo com Plano Nacional das Artes

A Câmara Municipal de Vila do Bispo e o Plano Nacional das Artes (PNA) assinaram um protocolo de colaboração, a 31 de maio.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo e o Plano Nacional das Artes (PNA) assinaram um protocolo de colaboração para simplificar a operacionalização da implementação do Projeto Cultural de Escola, no dia 31 de maio.

Com este acordo ficam garantidas as condições de cooperação entre as entidades no que diz respeito ao desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas aos alunos do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo no âmbito da cultura, da capacitação, da educação, do património e de acesso às artes.

O documento foi assinado pela presidente da Câmara Municipal, Rute Silva, e pelo comissário executivo do PNA, Paulo Pires do Vale, numa cerimónia realizada no Auditório do Centro Cultural que contou com a presença do diretor do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo, Daniel Freitas.

A cerimónia foi precedida por um momento de representação «O Bailado do Talude» pelos alunos do 5º ano da Escola E.B 2,3 de São Vicente, iniciativa que faz parte do Plano Nacional das Artes.

A iniciativa contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Municipal, vereadores, presidentes de Juntas de Freguesia, representante da Direção Regional de Cultura do Algarve, coordenadora Intermunicipal do PNA, elementos da comunidade escolar do concelho, desde alunos, pais e encarregados de educação, professores e outros profissionais da educação.