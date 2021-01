Vila do Bispo assinala Dia do Município com sessões online

Dia do Município de Vila do Bispo e do seu padroeiro comemora-se no dia 22 de janeiro.

Para assinalar a data, a Câmara Municipal promove três webinars (sessões online). O primeiro incidirá sobre a temática «Plantas ameaçadas de extinção – A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal», sendo dirigido pelo biólogo André Carapeto (Sociedade Portuguesa de Botânica), decorrendo no dia 20 de janeiro, a partir das 21h00.

Nesta palestra será feita uma breve descrição do projeto «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental» e os seus principais resultados. Serão também apresentados vários casos de espécies em extinção, nos quais se fará uma análise resumida das causas responsáveis pelo seu declínio.

Os interessados em participar deverão inscrever-se, até ao dia 19 de janeiro, aqui.

Já o segundo Webinar, agendado para o dia 22 de janeiro, intitula-se «Vila do Bispo: Um território sagrado». A conversa online, que decorrerá através da plataforma Zoom, conta com a presença do Padre José Chula, pároco de Vila do Bispo, Artur de Jesus, historiador, e Ricardo Soares, arqueólogo da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Ao longo desta sessão, os intervenientes apresentarão reflexões sobre a zona do Cabo de S. Vicente, abordando a sua história, influência cultural e religiosa, ao longo dos tempos até à atualidade, e a sua importância para o território de Vila do Bispo.

A iniciativa está marcada para as 21h30. Para participar, os interessados deverão inscrever-se, até ao dia 21 de janeiro, através do formulário disponível aqui.

Por fim, no dia 23 de janeiro, às 21h00, irá decorrer o webinar «Origins#1», que tem como interveniente o músico e compositor Sandy Kilpatrick.

Neste evento, o artista apresenta o seu livro, seguido de um concerto. Trata-se de uma conversa informal sobre a sua criação artística musical e literária. A iniciativa decorrerá na plataforma Zoom, mediante inscrição até ao dia 22 de janeiro. Os interessados em participar deverão inscrever-se através deste link.