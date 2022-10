Vila do Bispo apresenta Plano de Ação para a Igualdade de Género

Vila do Bispo comemora o Dia Mundial para a Igualdade com a apresentação do seu Plano de Ação, a Gala XIS e o hastear da bandeira LGBTQIA+.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo prepara-se para apresentar o seu Plano de Ação para a Igualdade de Género e Não Discriminação, numa sessão pública marcada para segunda-feira, dia 24 de outubro, às 15h30, no auditório do Centro Cultural.

A iniciativa insere-se no âmbito das comemorações do Dia Mundial para a Igualdade e vai contar com a presença de Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

De acordo com a edilidade, este plano tem como objetivos: «sensibilizar a sociedade para a importância das questões relacionadas com a igualdade, a não discriminação e a eliminação de estereótipos no processo de desenvolvimento local são alguns dos objetivos deste plano».

Nesse sentido, com a implementação deste plano, o município dá mais um passo na construção de uma comunidade mais igualitária.

Ainda antes da iniciativa, às 14h00, decorre o hastear da bandeira LGBTQIA+ nos Paços do Concelho, seguindo-se a atuação do Clube da Batucada.

No programa destas comemorações, insere-se ainda a 3ª Gala XIS agendada para sexta-feira, dia 21 de outubro, no Pavilhão Multiusos de Sagres.