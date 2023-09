Vila do Bispo aposta em Atividades de Enriquecimento Curricular

O 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo já tem asseguradas as Atividades de Enriquecimento Curricular.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo acaba de celebrar um protocolo de parceria com a Associação Tempos Brilhantes para assegurar, no presente ano letivo (2023/2024), as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo.

Trata-se de mais um investimento na área da educação com um valor estimado de 34.500,00€, montante que corresponde ao valor estipulado e atribuído pela tutela que atualmente é de 150 euros por cada aluno, que vai abranger 10 turmas do 1.º ciclo.

De salientar que a oferta das AEC é obrigatória, mas a inscrição é facultativa e está previsto começarem no dia 2 de outubro.

Com a duração de cinco horas semanais e dirigidas aos primeiros quatro anos do ensino básico, as AEC serão implementadas de acordo com o programa NOVAEC. Isto é, um novo modelo pedagógico centrado no bem-estar e desenvolvimento de competências sociais e emocionais das crianças.

De referir que as AEC serão efetivadas através de uma prática lúdica, privilegiando a utilização de espaços ao ar livre, com incentivo à interação e criatividade, tendo como pilar principal as orientações programáticas emanadas pelo Ministério da Educação, informa Vila do Bispo.

Estas AEC serão desenvolvidas em vários domínios, abrangendo temas de interesse pedagógico e social tais como a saúde, ambiente, cidadania, entre outras ajustadas ao projeto educativo do município de Vila do Bispo, e em articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas.