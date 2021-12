Vila do Bispo apoia mais de 100 famílias com cabazes de Natal

Ação pretende «proporcionar uma consoada mais digna» às famílias carenciadas.

O município de Vila do Bispo, no âmbito da quadra natalícia, preparou a oferta de cabazes de natal a 108 famílias do concelho em situação de maior vulnerabilidade económica e social.

O Cabaz de Natal é composto por bens alimentares de primeira necessidade, numa ação solidária promovida pela Câmara Municipal «com o intuito de lhes proporcionar uma consoada mais digna».

À semelhança dos anos anteriores, os cabazes são elaborados de acordo com a composição e características de cada agregado familiar, contemplando géneros alimentares como bacalhau, azeite, bolo-rei, farinha, açúcar, leite, enlatados, arroz, massa, entre outros alimentos.

Os agregados familiares abrangidos pela oferta foram referenciados pelos serviços de Ação Social da Câmara Municipal, em articulação com o Serviço Local da Segurança Social de Vila do Bispo (NLI), o Centro Cultural e Social da Figueira e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo – CLDS – Dignitate de Vila do Bispo, através do Banco Alimentar Contra a Fome e do Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC).

A Câmara Municipal deixou o seu agradecimento aos apoios do Intersodisagres – Soc. Gest. De Participações, Lda, das Juntas de Freguesia de Barão de São Miguel, de Budens e de Vila do Bispo e Raposeira, «e de todas as entidades que contribuíram para que esta causa fosse possível».