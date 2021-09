Vila do Bispo amplia rede viária na Rua do Barrudo e ligações envolventes

Empreitada está concluída.

A intervenção contemplou a rua do Barrudo, via localizada junto ao limite poente do perímetro urbano de Vila do Bispo, e ligações envolventes.

Esta obra criou «melhores condições de circulação para os peões e veículos», tendo sido adjudicada pela Câmara Municipal pelo valor de 578.922,49 euros.

Contemplou trabalhos de execução do troço viário, da rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e de infraestruturas de eletricidade e telecomunicações.

Foi ainda colocada sinalização e contentores subterrâneos para os resíduos sólidos urbanos, entre outros.