Vicentina lança Rede Regional de Mercados Locais

A Rede Regional de Mercados Locais foi lançada num evento realizado em Silves, na tarde de domingo, dia 12 de novembro.

A Rede Regional de Mercados locais começou com a apresentação dos produtos comercializados nos vários mercados municipais que fazem parte do projeto, e houve uma degustação de petiscos de cada um dos espaços associados.

A iniciativa contou com as intervenções de Tito Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Silves; Márcio Viegas, presidente da Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste; Pedro Valadas Monteiro, diretor regional da Agricultura e Pesca do Algarve e José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Destacaram-se os circuitos curtos e os recursos endógenos como fatores de desenvolvimento e dinamização dos mercados locais enquanto espaços de representação identitária.

Francisco Sarmento, especialista em sistemas alimentares territoriais foi orador de uma conferência na qual explicou a importância de incentivar o público a consumir produtos locais e da época.

Aura Fraga, responsável pelo projeto da Rede Regional de Mercados Locais, detalhou o trabalho desenvolvido pela Vicentina, acentuando a importância da cooperação que a constituição desta rede vai permitir. Por sua vez, Nuno Tenazinha, fundador da Kobu Agency, apresentou a identidade visual do projeto.

À sessão de assinatura do protocolo de constituição da RRML seguiu-se a intervenção de Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves, que encerrou a parte formal do evento.

O Projeto Rouge, composto por Mário Marques (saxofone) e Gonçalo Pescada (acordeão), encerrou o programa.

Esta nova rede junta, em parceria, os municípios, detentores dos Mercados Municipais, Juntas de Freguesia cuja gestão dos mercados está protocolada com a respetiva Câmara Municipal e a Associação Vicentina na qualidade de entidade coordenadora, fazendo, assim, de elo entre todos.

O objetivo é contribuir para a dinamização da economia local, com enfoque na valorização dos mercados locais, dos produtos de qualidade e do comércio local, de uma forma integrada e articulada.