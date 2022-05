A Via Algarviana comemora, a 29 de maio, o 13º aniversário da sua inauguração com uma mesa redonda em Loulé.

A GR13 – Via Algarviana comemora, a 29 de maio, o 13º aniversário da sua inauguração. Para assinalar a data, a Associação Almargem promove um evento que vai juntar entidades e municípios parceiros numa mesa redonda com o tema «13 anos de Via Algarviana: o que mudou nos territórios de baixa densidade?».

A sessão inclui ainda um balanço das ações que têm estado a ser desenvolvidas pela equipa de gestão da Via Algarviana e uma antevisão dos novos materiais de divulgação desta Grande Rota junto do público nacional e internacional.

A sessão tem início às 09h30, no dia 2 de junho de 2022, na Sala da Assembleia Municipal de Loulé.

Anabela Santos, coordenadora da Via Algarviana, vai apresentar as ações em curso no âmbito das candidaturas «Revitalizar Monchique, o turismo como catalisador» (financiada pelo Turismo de Portugal) e «Via Algarviana: Pelos Caminhos do Património» (integrada na Operação – 10.2.1.6 – Renovação de aldeias, financiada pelo PDR2020).

Estas candidaturas incluem, entre outras ações, a implementação de novas rotas pedestres, que irão integrar os mais de 800 quilómetros (km) totais de percursos já existentes no território Via Algarviana, e campanhas de divulgação e promoção.

A sessão prossegue com a apresentação dos novos materiais promocionais, desenvolvidos dentro da candidatura «Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve», no âmbito do programa Valorizar, Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, financiado pelo Turismo de Portugal.

Estes materiais vêm dotar a Via Algarviana de um conjunto precioso de ferramentas de divulgação, e trazem aos utilizadores desta Grande Rota novos recursos para explorarem ainda mais o património natural e cultural da região.

A forte aposta nos mercados internacionais, cada vez mais presentes, levou à criação de materiais em seis idiomas.

Às 11h45 tem início a mesa-redonda que conta com as intervenções de representantes das entidades e municípios parceiros.

O impacto da Via Algarviana e as mudanças ocorridas nos territórios de baixa densidade do Algarve desde a criação desta grande rota são o tema de debate.

A GR13 – Via Algarviana percorre sobretudo territórios de baixa densidade, e a sua missão passa também pela promoção do património natural e cultural do interior algarvio, favorecendo a dinamização de pequenos negócios.

A sessão encerra com um momento de celebração, em que será feito um brinde e cortado o bolo de aniversário.

Este evento tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé, d’A Ti Marquinhas, do Portal dos Queijos e da Quinta do Freixo.

A GR13 – Via Algarviana parte de Alcoutim, nas margens do rio Guadiana, e termina no Cabo de São Vicente.

Atravessa o interior do Algarve ao longo de cerca de 300 quilómetros, divididos em 14 setores, percorrendo os territórios de Baixa Densidade do Algarve.

Além deste eixo principal da Grande Rota, a Via Algarviana inclui uma rede de infraestruturas complementares (pequenas rotas e ligações), cruzando um total de 13 concelhos (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).

O projeto Via Algarviana tem contribuído para desenvolver uma rede de percursos pedestres no Algarve, sinalizados e divulgados, e promove o património natural e cultural do interior algarvio, com a dinamização de serviços de alojamento e restauração, levando cada vez mais visitantes, portugueses e estrangeiros, ao interior algarvio.