VI Jornadas Técnicas Associativas do IPDJ juntaram dezenas de pessoas

O IPDJ foi o palco da sexta edição das Jornadas Técnicas Associativas subordinada ao tema «Partilha de Boas Práticas», que juntou 80 pessoas em Faro.

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, foi a responsável por organizar e acolher as VI Jornadas Técnicas Associativas – Partilha de Boas Práticas na manhã de sábado, dia 10 de dezembro.

No evento, marcaram presença cerca de 80 pessoas, em representação de dezenas de associações juvenis e clubes desportivos que, em conjunto, partilharam, debateram, refletiram e delinearam caminhos e metas para o futuro do tecido associativo no Algarve.

Custódio Moreno, diretor regional do Algarve do IPDJ foi o responsável por abrir a sessão, seguindo-se Sandra Nunes, coordenadora do núcleo de Gestão do Mercado de Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que abordou o tema «Recursos humanos no Associativismo».

O painel da «Prática desportiva na criança – uma abordagem global e multifuncional», a cargo do professor e treinador Carlos Manuel Gordinho foi o segundo a ser debatido.

Sofia Justino, psicóloga e membro da associação Sê Mais Sê Melhor, mediou o debate «Associativismo juvenil – que futuro?», que juntou ainda Carlos Reis (presidente da associação Lilaz), Daniela Correia (presidente da associação MOJU – Movimento Juvenil de Olhão) e Nuno Miguel António (fundador e ex-presidente da FAJAlg – Federação das Associações Juvenis do Algarve).

A Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve (UAlg) teve a responsabilidade de animar o coffee break, para logo de seguida Vítor Pataco, presidente do IPDJ, apresentar o recentemente lançado Plano Nacional de Juventude – REALIZA II.

O último painel, sob mediação de Sónia Picamilho, professora e técnica do IPDJ, juntou António Colaço (presidente do Futebol Clube de Ferreiras), José Carlos Araújo (presidente da Casa do Povo de Messines) e Fernando Rocha (presidente do Portimonense Sporting Clube) que abordaram «Os novos desafios do associativismo desportivo no Algarve».

Todo o evento foi transmitido em direto na página do IPDJ, encontrando-se ainda disponível aqui.