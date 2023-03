Um total de 38 entidades de todo o país vão reunir em Faro para fazerem avançar o sector das Algas. Consórcio é liderado pela Necton.

O vertical Algas, inserido no Pacto da Bioeconomia Azul, realizará na segunda-feira, dia 27 de março, a sua reunião de arranque presencial na Universidade do Algarve (UAlg), em Faro, na qual estão inscritos mais de 100 participantes.

A sessão terá lugar no Auditório 1.5 do Campus da Penha da UAlg, e decorrerá entre 11h00 e as 12h30.

Ao longo do dia serão discutidos os objetivos, atividades e progressos deste consórcio, liderado pela Necton, que conta com a participação de um total de 38 entidades, incluindo grandes grupos empresariais, PME, startups inovadoras e especializadas, universidades, laboratórios colaborativos, Centros de Investigação & Desenvolvimento (I&D) e associações empresariais.

Com um orçamento total de 44 milhões de euros, este consórcio visa dotar o sector das algas nacional de capacidade e vantagens competitivas necessárias, assentes em novos produtos, processos e serviços sustentáveis, para competir nos mercados globais e elevar a marca nacional na bioeconomia azul europeia. Esta iniciativa tem como objetivos:

Desenvolver processos produtivos mais sustentáveis e digitalizados, que resultem em aumento de produtividade e redução de custos; Desenvolver processos de colheita, secagem e transformação/biorrefinaria de biomassa mais sustentáveis, que aproveitem a biotecnologia azul para obter novos ingredientes de alto valor acrescentado; Desenvolver aplicações inovadoras à base de algas para os mercados nutracêuticos e cosmecêuticos, refeições pré-preparadas e novos alimentos para consumo humano, novos alimentos funcionais para a aquicultura e novas soluções agrícolas (ou seja, biofertilizantes, biopesticidas e estimulantes da microbiota); Avaliar os requisitos legais necessários para a aprovação dos novos produtos e processos e sua introdução no mercado.

Do Algarve, são 11 as entidades que participam neste vertical, desde empresas (Campina, Hubel Verde, Hubel Engenharia e Sustentabilidade, Necton, SeaCulture, Sea4Us e Sparos) a entidades do sistema científico e tecnológico (CCMAR, GreenColab, IPMA e S2AQUAcoLAB).

O Vertical Algas é cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelos Fundos da Next Generation EU, sendo a maior iniciativa da agenda Pacto da Bioeconomia Azul.

Este pacto visa reindustrializar a bioeconomia azul através da criação de novos modelos económicos assentes no aproveitamento de biorrecursos marinhos, criando também o primeiro hub europeu de bioeconomia azul.

Liderada pela Inovamar (que tem no seu capital acionista a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, o Grupo Amorim, a Oceano Fresco, a TMG, a Canreal, a Necton, a ETSA e a Sonae), representa um investimento de 133 milhões de euros e envolve um total de 83 parceiros.