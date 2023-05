Verso: cocktails artesanais algarvios eleitos Produto do Ano no Lisbon Bar Show

O Produto do Ano foi atribuído à marca algarvia de cocktails enlatados, a Verso, no Lisbon Bar Show, maior feira nacional do sector.

A Verso, marca algarvia que criou cocktails enlatados com produtos locais, em Faro, recebeu na passada quarta-feira, dia 17 de maio, a sua primeira distinção, ao ter sido distinguida como Produto do Ano, naquela que é a maior feira do sector a nível nacional, o Lisbon Bar Show.

A Verso é «a capa que protege em si criativas combinações inspiradas pelas tradições lusas que permitem com que tu possas beber cocktails 100 por cento artesanais, com e sem álcool, onde, quando e com quem tu quiseres», de acordo com a mesma.

Esta sensação de liberdade, ao longo do ano, prendeu a atenção dos membros da academia, grupo que reúne as especialistas e influentes no sector, que acabaram por atribuir a maior pontuação à Verso, entre as cinco marcas finalistas.

Pouco mais de um ano após o seu nascimento, os dois fundadores do projeto, Tiago Oliveira e Wilson Pires, não esconderam a alegria de verem a Verso alcançar o galardão de Produto do Ano.

O ultimo afirma com brilho nos olhos: «a ideia foi criar um bar que não tivesse estático, e daí nasceu a Verso. Cocktails que se movimentam contigo, bebidas que irão inspirar colegas de profissão. Porquê pintares uma parede, quando podes pintar um comboio?».

Já Tiago realça outros aspetos: «criámos uma marca com valores muito fortes. Na nossa área de produção, descascamos a matéria-prima, não a desembrulhamos. Ali não entram aromas, extratos nem concentrados. Só entram produtos vindos da natureza e alguns deles até são plantados por nós.

É esta poesia líquida que é escrita em Versos, como a Sangria Mediterrânica, que tem como personagens a pêra-rocha, o gengibre, o manjericão e o vinho Branco. Ou a Poncha da Madeira que faz rimar maracujá com funcho, mel Fermentado e aguardente de cana da William Hinton (marca também nomeada para «Produto do Ano»). Também há uma Laranjada que junta ao fruto que lhe dá o nome, lavanda e amora.

«E não se esqueçam: «a vida sabe melhor em Verso», asseguram os fundadores.