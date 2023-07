«Verão em Tavira» traz Carminho ao Parque do Palácio da Galeria

Carminho vai atuar no Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, às 22h00 do dia 9 de agosto, onde irá apresentar o seu novo disco, «Portuguesa».

No âmbito do programa cultural «Verão em Tavira», a Câmara Municipal de Tavira acaba de anunciar a atuação, no dia 9 de agosto, pelas 22h00, no Parque do Palácio da Galeria, da fadista Carminho.

«Portuguesa» é o sexto disco da carreira da artista e conta com 14 composições, várias com letra e música sua, entre outros autores

A compositora e intérprete assume ainda a produção do álbum, bem como a composição de fados tradicionais originais.

Neste novo trabalho, numa busca pelo aprofundamento do seu pensamento sobre o fado, Carminho explora várias combinações dentro dos cânones, repensando a forma e movendo-se como peixe numa água que é a sua.

Já o trabalho gráfico foi entregue a Giovanni Bianco.

Carminho tem reconhecimento do grande público, comunicação social nacional e internacional, assim como números nas plataformas digitais que refletem com os números a dimensão de notoriedade da artista portuguesa.

Grande voz do fado e artista portuguesas com grande projeção internacional, Carminho lança o seu novo álbum ‘Portuguesa» e dá continuidade a um trabalho profundo como autora, intérprete e inspiração máxima de um Portugal contemporâneo, que pode ser descoberto no «Verão em Tavira».

Os bilhetes para este espetáculo têm o custo de 10 euros e todos os ingressos para os concertos no Parque do Palácio da Galeria estão à venda no stand de informações do «Verão em Tavira», situado na Praça da Republica, diariamente, entre as 20h00 e a meia-noite, ou na bilheteira do espetáculo, no próprio dia, e de terça-feira a sábado, no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público.