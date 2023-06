 Vencedor do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes vai receber 3500 euros

Este ano, a oferta para o vencedor do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes é 3500 euros e a impressão de 300 exemplares da sua obra.

Como vem sendo habitual, é oficialmente lançada a 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a edição deste ano do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, aberto à modalidade de novela, estando reservado ao vencedor o valor pecuniário de 3500 euros e a impressão de 300 exemplares da sua obra.

Promovido conjuntamente pela Câmara de Portimão e Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, o projeto tem por objetivo estimular a criação literária e homenagear o escritor-Presidente da República, natural de Portimão e patrono do galardão, cuja vida e obra se encontram intimamente ligadas ao Rio Arade e ao Algarve.

Os trabalhos a concurso, num máximo de 80 páginas em formato A4 e sob tema livre, devem ser inéditos e escritos em língua portuguesa, decorrendo o prazo de entrega entre as 00h00 de 10 de junho e as 23h59 do dia 13 de julho próximo, hora de Portugal Continental, sendo que os textos enviados após essa data não serão considerados.

Podem participar autores nacionais, cidadãos de países comunitários ou de língua oficial portuguesa, bem como escritores estrangeiros com situação regularizada de permanência em Portugal, que deverão entrar nesta ligação.

Neste endereço, onde também podem ser consultadas as normas de participação, os concorrentes terão de preencher um formulário com os seus dados identificativos (nome, endereço eletrónico, número de identificação, NIF e contacto telefónico), pseudónimo e o título da respetiva obra, submetendo no mesmo local o trabalho a concurso, em formato PDF.

O júri do certame, constituído por três individualidades de reconhecido mérito na área da Literatura, decidirá qual a obra premiada, a divulgar oficialmente durante o próximo mês de dezembro, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade de Portimão, o mesmo sucedendo caso sejam consideradas menções honrosas, cujos autores receberão diploma comprovativo, sem qualquer correspondência pecuniária.

Dos 300 exemplares da obra vencedora a editar pela Câmara Municipal de Portimão, metade destinar-se-á ao respetivo autor, para além do prémio monetário, que este ano aumentou para 3500 euros, quando nas últimas edições foi de 1000 euros.