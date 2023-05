Vem aí mais uma Grande Caracolada à Escuteiro em Tavira

Pelo quarto ano, o Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas vai realizar a sua Grande Caracolada à Escuteiro.

Pelo quarto ano, o Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas vai realizar a sua Grande Caracolada à Escuteiro, no sábado, dia 20 de maio, junto ao Mercado Municipal (antigo espaço das docas).

As primeiras edições realizadas em 2018, 2019 e 2022 foram um grande sucesso. Inserida nas campanhas de angariações de fundos do Agrupamento para a participação no Jamboree 2023 a realizar-se na Coreia do Sul, em 2023, a Grande Caracolada à Escuteiro volta a realizar-se no mesmo local, junto ao Mercado Municipal (antigo espaço das docas), e conta com animação musical, do Rancho Folclórico e insufláveis.

Com início previsto para às 13 horas e entradas gratuitas, será sem dúvida uma tarde muito animada. Os já famosos caracóis, bifanas, entre outras especialidades também vão estar presentes para fazer deste evento uma referência.

Este evento está inserido nas campanhas de angariações de fundos para a participação no Acampamento Mundial em 2023, acampamento este que surgiu como uma ideia do Fundador do Escutismo, Baden-Powell, após a Primeira Guerra Mundial.

Idealizou esta atividade como um encontro de amizade e perícia escutista, onde os jovens de todo o mundo poderiam conviver durante vários dias e partilhar a sua amizade pelo maior movimento de jovens do mundo.

Em 2023 o 25.º Jamboree Mundial realiza-se em Saemangeum, província de Jeollabuk-do, na Coreia do Sul, organizado pelos escuteiros da Coreia do Sul, contando com mais de 50 mil escuteiros de todo o mundo.

O Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, é uma associação criada em 1923 cuja finalidade é a educação integral de crianças e jovens de ambos os géneros, com base no voluntariado adulto, que conta com mais de 70000 associados a nível nacional e mais de 40 milhões em todo o mundo. Desta forma, o CNE é uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública reconhecida pelo governo português.