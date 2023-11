Vem aí mais uma edição da Subida Impossível em Silves

A XXI Subida Impossível retoma a Enxerim, em Silves, no próximo dia 12 de novembro, e vai contar com a presença de Stefan Everts e Liam Everts.

Numa iniciativa promovida pelo Moto Clube de Albufeira, com o apoio da Câmara Municipal de Silves, a localidade do Enxerim, junto à estrada M502, volta a receber no domingo, dia 12 de novembro, a 21.ª edição da Subida Impossível.

É um dia repleto de forte emoção e muita adrenalina, onde se irão reunir largas dezenas de pilotos e milhares de espetadores, naquela que é considerada prova única na Península Ibérica ao convidar os mais arrojados e destemidos das duas rodas a percorrer no menor espaço de tempo 100m de uma subida quase impossível.

As inscrições de pilotos estão abertas até dia 8 de novembro e mais informações sobre a Subida Impossível podem ser recolhidas junto do Moto Clube de Albufeira, ou através de e-mail (motoclubedealbufeira@gmail.com).

De acordo com a organização: «além de adrenalina, não vão faltar os bares para refrescar as emoções e os comes e bebes para aconchegar a barriga entre provas, bem como os expositores».

Espaço ainda para batismo de pit bikes grátis para crianças dos quatro aos 12 anos e dois convidados especiais, Stefan Everts, 10 vezes campeão do mundo e Liam Everts, seu filho e atual piloto do mundial MX2.

Pela primeira vez na já longa história da Subida Impossível, pai e filho competirão pela glória.

«Esta é a subida apenas possível para os melhores pilotos e máquinas, onde até o público precisa de coragem para assistir», assegura ainda a organização.

A entrada para a XXI Subida Impossível tem o custo de três euros, sendo que um euro será revertido para uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

No ano passado, a XX edição decorreu no dia 13 de novembro, tal como o barlavento noticiou.