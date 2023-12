Fartoon – Mostra Internacional de Cartoons de Faro regressa aos Claustros do Museu Municipal de 22 de dezembro a 30 de janeiro.

A FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro inaugura na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, pelas 18h30, a 5.ª edição do Fartoon – Mostra Internacional de Cartoons de Faro, que decorrerá entre os dias 22 de dezembro e 30 de janeiro, nos Claustros do Museu Municipal de Faro, onde estarão expostos os 39 trabalhos finalistas.

A edição deste ano tem como tema «Água um desafio para a Humanidade», sendo que os 39 trabalhos selecionados «convidam o visitante a viajar pelo imaginário dos artistas, preenchido de irreverência, sátira e crítica e à reflexão sobre os modos como, individualmente e coletivamente, contribuímos de forma intencional ou inconsciente para a escassez de água a nível planetário», de acordo com a organização.

O principal objetivo é sensibilizar e consciencializar a população para a importância vital do recurso natural e alertar para a sustentabilidade do ciclo da água, desde a sua captação, à sua utilização, sem esquecer também o seu tratamento e reutilização.

O certame pretende ainda contribuir para a alteração de comportamentos e hábitos de consumo, no sentido de promover uma crescente e coletiva eficiência hídrica com vista à preservação deste recurso.

«A consciencialização da sociedade para o valor da água em todas as suas dimensões assume maior significado no atual contexto de seca hidrológica que Portugal vive, possivelmente a pior dos últimos 100 anos, com quase todo o país em seca severa ou extrema», contextualiza a FARO 1540.

As alterações climáticas vividas nos últimos anos aumentam a probabilidade e frequência de episódios de seca e também de ondas de calor, nomeadamente as regiões do Algarve e Alentejo.

A seca que afeta Portugal é também um motivo de preocupação em grande parte da Europa e em muitos países do mundo. A meio de julho metade do território da União Europeia estava em situação de risco devido à seca prolongada, que deverá provocar um declínio no rendimento das culturas em diversos países, segundo um relatório da Comissão Europeia

Os crescentes problemas de escassez de água e de seca indicam claramente a necessidade de uma gestão mais racional e eficiente da água, fundamental para ultrapassar a crise mundial de água que enfrentamos e para garantir qualidade de vida para a nossa geração e para as futuras.

A quinta edição do Fartoon – Mostra Internacional de Cartoons de Faro conta mais uma vez com o apoio da Câmara Municipal de Faro, União de Freguesias de Faro e do Museu Municipal de Faro.