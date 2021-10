Vem aí a XXIV Subida Internacional do Rio Arade em Canoagem

Inscrições decorrem até 27 de outubro.

A XXIV Subida Internacional do Rio Arade em Canoagem terá lugar no dia 31 de outubro, domingo.

Será uma prova de 12 quilómetros, com duas vertentes: uma de turismo náutico, com início às 9h00, e outra de competição, dirigida a Clubes e Associações, às 9h15.

O ponto de partida da Subida Internacional do Rio Arade em Canoagem é a Zona Ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, terminando em Silves.

As inscrições para a vertente de turismo náutico têm um custo associado de cinco euros, devendo ser efetuadas, até dia 27 de outubro, junto do Clube Naval de Portimão, através do telefone 282 417 529 ou por e-mail.

O evento é promovido pelo Clube Naval de Portimão, em parceria com os municípios de Silves, Lagoa e Portimão.

Conta com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, da Associação Regional de Canoagem do Algarve e do Instituto Português do Desporto e Juventude.