Vem aí a terceira sessão das Lagoa Wine Experiences

Périplo passará pelos produtores Monte de Salicos, Dona Niza Wines e Quinta dos Vales.

O município de Lagoa vai realizar a 3ª sessão das Lagoa Wine Experiences 2022 no dia 9 de julho, sábado, a partir das 10h30.

O dia começa numa visita ao Monte de Salicos, um produtor que está localizado bem próximo do Carvoeiro e que tem na identidade dos seus vinhos as raízes familiares.

Depois, o almoço será servido na propriedade da Dona Niza Wines, um produtor que se especializou nos vinhos brancos.

No período da tarde a sessão segue para a Quinta dos Vales, onde os participantes irão desenvolver a experiência de loteamento em garrafa, produzindo o seu o próprio vinho.

Os bilhetes têm um custo de 45 euros e incluem todas as atividades e transporte. Poderão em breve ser adquiridos online, na Ticketline, e presencialmente, no Auditório Carlos do Carmo, no Centro Cultural Convento S. José e ainda no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Os interessados em marcar presença neste programa podem também fazer a sua inscrição por e-mail, indicando o número de pessoas e os respetivos nomes.