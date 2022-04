«Vamos à vila» conhecer os sabores e saberes de Monchique

Novo certame decorrerá no final de maio.

A Câmara Municipal de Monchique prepara-se para organizar, nos dias 28 e 29 de maio, a nova iniciativa «Vamos à vila», uma mostra de saberes e sabores que pretende ser «um momento de celebração das tradições locais e uma homenagem ao que se foi e ao que se pretende manter como tradição».

Algumas artérias da vila serão fechadas, não só para organizar a iniciativa, mas também para levar o visitante a explorar as principais zonas, cantos e recantos, e para que a praça pública seja um local de festa e celebração das tradições.

A organização pretende destacar a genuinidade associada aos produtos locais. Para a autarquia, este será «um evento com veracidade e essência. A voz e as tradições de uma comunidade foram o fio criativo para este projeto, onde as particularidades do nosso concelho e do nosso território permitiram desenvolver toda a ideia. As tradições estiveram, assim, na base de criação. Inspirámo-nos no passado, salvaguardando a memória coletiva e individual».

Em conclusão, o «Vamos à vila» promoverá «um olhar retrospetivo, onde se pretende criar uma ligação entre a comunidade e diversos agentes da sociedade civil, numa reunião de saberes, em prol de uma identidade».