«Dadas as características únicas da unidade de Internamento CHUA Arena, por funcionar num espaço aberto, foi determinação do Conselho de Administração, previamente à sua abertura, vacinar todos os colaboradores que lá fossem colocados para prestar serviço», informou hoje o Gabinete de Comunicação e Relações Exteriores do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Assim, acaba de informar o CHUA, foram vacinados «assistentes técnicos, assistentes operacionais, médicos, enfermeiros, motoristas e voluntários».

«Neste contexto, foi vacinada a Isilda Gomes, na sua condição de voluntária com intervenção diária no CHUA Arena».

«Não foram ainda vacinados os alunos de medicina porque chegaram posteriormente à última receção de vacinas, aguardando oportunidade de nova remessa», justifica o comunicado.

Até ao momento, «o CHUA administrou mais de 4600 doses de vacinas em todas as categorias profissionais, cumprindo as prioridades definidas».