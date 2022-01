Vacina contra a gripe grátis em oito farmácias de Portimão

Vacina contra a gripe pode ser inoculada gratuitamente em oito farmácias de Portimão até 31 de março.

Um total de 1800 portimonenses com 60 ou mais anos, desde que sejam utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), poderão ser vacinados gratuitamente contra a gripe, sem necessidade de prescrição médica, até 31 de março.

Basta irem a uma das oito farmácias comunitárias que aderiram ao protocolo estabelecido no final de 2021 entre o município de Portimão, a Associação Nacional das Farmácias e a Farminveste.

A autarquia disponibilizou 4.500 euros para a concretização deste protocolo, que visa reforçar a imunização preventiva em curso no Centro de Vacinação de Portimão e nas unidades de cuidados de saúde primários do concelho.

Mantém-se a vacinação gratuita às pessoas com mais de seis meses e menos de 60 anos que sofram de patologias crónicas, o mesmo sucedendo com cidadãos que tenham idade superior a 65 anos, grávidas, profissionais de saúde, outros prestadores de cuidados, bombeiros, ou profissionais de infantários, creches e equiparados, assim como com pessoal a trabalhar em estabelecimentos prisionais.

No âmbito da prossecução dos objetivos da estratégia nacional para a vacinação da população contra a gripe sazonal, de responsabilidade da Direção-Geral da Saúde, este protocolo integra o programa «Vacinação SNS Local», que para 2022 sofreu algumas alterações relativamente ao ano transato, tendo em conta o contexto pandémico e a necessidade de incentivar a vacinação de reforço contra a Covid-19, de acordo com as prioridades definidas pelas autoridades sanitárias.

Nesse sentido, os interessados deverão contactar previamente uma das seguintes farmácias comunitárias do concelho para marcar a sua vacinação contra a gripe sazonal:

Moderna (telefone 282 424 228);

Pedra Mourinha (282 422 909);

Central (282 422 068);

Carvalho (282 423 516);

Rosa Nunes (282 422 653);

Amparo (282 430 220);

Arade (282 425 858);

Portimão Villa (282 425 104).

Vacinação segura em meio farmacêutico

A gripe é uma doença transmissível que tem condições de evoluir com inúmeras complicações, podendo ser prevenida ou atenuada através da vacinação anual das populações, nomeadamente de pessoas incluídas nos grupos prioritários definidos pela Direção-Geral de Saúde, cuja vacinação gratuita também pode ser feita em farmácia.

Trata-se de um serviço ministrado por farmacêuticos devidamente certificados que tem lugar em gabinete especialmente dedicado e personalizado para o efeito, com recurso a todos os equipamentos e materiais necessários à sua boa execução, o que assegura a segurança dos utentes e a qualidade da inoculação.