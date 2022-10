Os utentes da valência Fórum da ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve têm vindo a colaborar com o canil municipal de Olhão.

Os cerca de 40 utentes da valência Fórum da ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve têm vindo a visitar, com uma regularidade mínima semanal, o canil municipal de Olhão, com o objetivo de contactarem e passearem os animais recolhidos naquele equipamento.

«Trata-se verdadeiramente de uma relação de simbiose, em que ganham os nossos animais e ganham os utentes da ASMAL que nos visitam», referiu o vereador com o pelouro do Bem-Estar Animal, Ricardo Calé, que acompanhou uma destas atividades.

Para os responsáveis pela ASMAL, estas visitas são extremamente benéficas para os utentes, que beneficiam das vantagens do contacto com os animais, nomeadamente a diminuição dos níveis de ansiedade, depressão e solidão, o aumento da motivação e a promoção da vida social.

Também os animais recolhidos no canil saem a ganhar, uma vez que passeiam e desenvolvem a sua socialização, enquanto esperam pela adoção.

Esta iniciativa integra, de acordo com Ricardo Calé, «um trabalho mais vasto que temos vindo a desenvolver, no sentido de aproximar a comunidade do canil municipal e dos animais que lá vivem, contribuindo para um maior conhecimento e sensibilização para esta realidade».