Universidade Aberta prepara Receção aos Estudantes em Silves

A Receção aos Estudantes da Universidade Aberta está marcada para o dia 21 de outubro, no pavilhão da Fissul, em Silves, entre as 10h00 e as 18h30.

A Associação Académica da Universidade Aberta em parceria com o Centro Local de Aprendizagem (CLA) de Silves irá dar as boas-vindas aos novos estudantes que ingressam pela primeira vez no ensino universitário, no próximo dia 21 de outubro, em Silves.

Segundo Ana Mendes e Filipe Dimas, delegados regionais da AAUAb CLA Silves, «é com orgulho e agrado que o CLA Silves [serviço da Universidade Aberta atualmente gerido pela coordenadora Elsa Valadas no Algarve e Almodôvar] , convida toda a comunidade UAb (estudantes, amigos e ou familiares)» para a Receção aos Estudantes 2023/24, que irá ocorrer no dia 21 de outubro, pelas 10h00, no pavilhão da Fissul, em Silves.

«O dia promete ser bem recheado de atividades que visam promover o contacto entre estudantes que por estudarem numa tipologia de ensino a distância poucas vezes estão juntos, fazendo com que estes momentos tenham um significado relevante no percurso académico destas pessoas que, por inúmeros motivos, optam por esta modalidade de ensino», de acordo com a organização

As atividades iniciam pelas 10h00 e decorrem até as 18h30, tendo como ponto alto a mensagem de Boas-Vindas da Magnífica Reitora UAb, Carla Padrel de Oliveira, do presidente AAUAb, Joaquim Bompastor, e da Provedora do Estudante da Universidade Aberta, Cláudia Ferreira, promovendo momentos de interação entre alunos e um piquenique partilhado.

Os delegados regionais prometem ainda inúmeras novidades, começando pela apresentação formal da Primeira Dux Veteranorum do CLA Silves, Ana Leonor Teixeira, empossada no cargo, cumprindo e respeitando a tradição académica do ISMAT, sendo apadrinhada e acolhida pelo «Consilium Veteranorum».

A própria irá apresentar o seu CV «Consilium Veteranorum», concretizando assim um dos objetivos da atual AAUAb, «reacender o espirito académico depois dos anos da pandemia».

Espaço ainda para o lançamento oficial do pin e do emblema «Reis da UAb» e o apoio solidário à instituição A Catraia: Centro de Acolhimento Temporário para Menores em Risco, onde se pretende angariar material escolar bem como artigos de higiene pessoal para estes jovens.

A Receção aos Estudantes da Universidade Aberta conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves, Junta de Freguesia de Silves, Emarp, Câmara Municipal de Portimão, Câmara Municipal de Lagoa, Junta de Freguesia de Ferragudo e Hospital Particular do Algarve (Grupo HPA Saúde).