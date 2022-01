Unidades de Faro e Portimão do CHUA recebem 182 novos internos

182 médicos internos escolheram o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) para desenvolver o seu internato médico na formação geral e especialidade.

Na cerimónia de boas vindas, que decorreu esta quarta-feira, dia 5 de janeiro, em Faro e em Portimão, estiveram presentes os 134 internos da formação geral e os 48 médicos da formação especializada.

Este importante momento para a formação médica do Algarve e particularmente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) foi partilhado pelos membros do conselho de administração, representados pela presidente Ana Varges Gomes e pelo diretor clínico Horácio Guerreiro que fizeram questão de receber pessoalmente os novos internos.

Na sua mensagem dirigida aos internos, a presidente do conselho de administração, Ana Varges Gomes, falou sobre a importante missão dos médicos em prol da saúde dos doentes, aproveitando para lançar o desafio aos novos internos para serem exigentes e continuarem a dar o seu melhor.

«Desafiem quem está convosco, desafiem o sistema, sejam a mudança que querem ver no Serviço Nacional de Saúde. Façam o melhor possível, sejam almas inquietas», frisou.

Horácio Guerreiro, diretor clínico, aproveitou a sessão para evidenciar as «oportunidades de trabalhar num centro hospitalar em crescimento, como é o caso do CHUA», onde os novos internos podem fazer a diferença e diferenciar-se tecnicamente, com a integração nas equipas através do ensino tutelado, bem como na importante ligação ao mundo universitário e da investigação.

Numa alusão à profissão, o clínico falou ainda da importância das qualidades humanas exigidas aos médicos, bem como dos novos paradigmas da medicina moderna, referindo-se à medicina de precisão e às tecnologias de ponta.

Também o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, marcou presença na sessão em Faro, onde destacou a importância das novas competências dos médicos, sublinhando como essenciais a interação e a comunicação médico-doente, onde ambos têm que ser parceiros no processo de tratamento.

Estiveram ainda presentes a diretora do internato médico, Ana Camacho, tendo sido acompanhada pelos respetivos adjuntos: em Faro, Ana Paula Fidalgo e, em Portimão, Nuno Vieira.

Em representação da Ordem dos Médicos estiveram, em Faro, Catarina Mendonça e, em Portimão, Inês Simões.

No âmbito da Formação Especializada os médicos internos foram colocados nas unidades de Faro e Portimão nas seguintes especialidades:

Anestesiologia (2),

Cardiologia (1),

Cirurgia Geral (3),

Doenças Infeciosas (1),

Gastrenterologia (2),

Ginecologia/Obstetrícia (3),

Medicina Física e Reabilitação (5),

Medicina Intensiva (3),

Medicina Interna (10),

Nefrologia (1),

Neurologia (1),

Oncologia Médica (2);

Patologia Clínica (2),

Pediatria (3),

Pneumologia (1),

Psiquiatria (6),

Radiologia (2).

No que respeita à Formação Geral, por forma a aprofundar os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos, os internos vão desenvolver a sua formação, de forma tutelada, em diferentes especialidades e serviços nas unidades hospitalares de Faro e Portimão e ainda nos Centros de Saúde da região.