União dos Sindicatos do Algarve marca manifestação para sexta-feira

Está marcada uma «ação de luta» pela União dos Sindicatos do Algarve / CGTP-IN, para Faro, para «dar voz aos trabalhadores e ao povo».

A União dos Sindicatos do Algarve / CGTP-IN está a convocar uma ação de luta para sexta-feira, dia 15 de dezembro, às 10h30, no Largo da Pontinha, em Faro.

O objetivo é o de «dar voz às reivindicações dos trabalhadores e do povo no que diz respeito, nomeadamente, ao aumento dos salários e das pensões, à defesa e reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da Escola Pública e demais serviços públicos e funções sociais do Estado, à concretização do direito à Habitação e à melhoria das suas condições de vida e de trabalho», justificam.

Num comunicado enviado à redação do barlavento, a União dos Sindicatos do Algarve afirma que «a atual situação que os trabalhadores e o povo enfrentam caracteriza-se por um agravamento das desigualdades e das dificuldades em combater o brutal aumento do custo de vida a que estão sujeitos».

«É enorme o fosso entre a larga maioria, que luta diariamente para pagar contas e pôr comida na mesa, e aqueles que lucram cada vez mais com o aumento da exploração e do custo de vida», lê-se ainda no mesmo documento, enviado na tarde de hoje.

«A situação política decorrente da anunciada dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas para dia 10 de março pelo Presidente da República, invocando a necessidade de fazer aprovar um Orçamento do Estado que não serve os trabalhadores, nem dá resposta aos graves problemas estruturais do país, coloca aos trabalhadores a urgência de intensificar a ação e intervenção em torno das suas justas reivindicações», apontam a CGTP-IN.