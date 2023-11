União das Freguesias de Faro gemina com congénere de Aveiro

A União das Freguesias de Faro e a União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, no concelho de Aveiro, estão unidas por geminação.

A União das Freguesias de Faro e a União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, no concelho de Aveiro, estão unidas por um protocolo de geminação, que foi assinado hoje, ao final da tarde.

Espera-se que esta geminação possa vir a ser uma mais-valia para ambas as freguesias, onde se espera incidir, com maior prioridade, na promoção e na valorização da Ria de Aveiro e da Ria Formosa, no desenvolvimento de relações mútuas e intercâmbios nas vertentes sociais, económicas, desportivas e culturais, bem como na promoção da história, da identidade e da tradição, como instrumentos de reforço da coesão social e territorial.

De acordo com Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, «ambas as cidades são capitais de distrito, ambas têm uma convivência muito próxima com as suas rias e para além disso ambas têm uma universidade onde a comunidade académica tem uma forte influência na dinâmica, na economia e na cultura das nossas freguesias».

Segundo este autarca, «com a presente geminação será ainda incrementado o intercâmbio de conhecimentos e experiências de trabalho junto da comunidade, visando conhecer os modelos aplicados em cada freguesia, de modo a conhecer e explorar os pontos que cada uma das entidades julgue de interesse para melhor servir a causa pública».

Esta geminação vai ser seguramente uma oportunidade interessante de partilhar cultura, conhecimento e até economia e estamos certos que vai servir para aproximar dois pontos distintos do país, com identidades próprias, mas ligados por vários pontos comuns permitindo um intercâmbio de experiências e costumes, fomentando uma relação de proximidade e amizade que se pretende que seja profícua e intensificada.

Esta é a terceira geminação celebrada pela União das Freguesias de Faro, que se junta a Chaves em 2018 e à Sertã em 2019.