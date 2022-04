UHF dão concerto de tributo a Zeca Afonso em Silves

Espetáculo tem entrada livre.

A zona ribeirinha de Silves recebe no próximo domingo, dia 24 de abril, às 21h30, o concerto «A Herança do Andarilho», dos UHF, num momento que integra as comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril.

O título deste concerto deu também nome ao CD de tributo desta banda a José Afonso. «Traz outro amigo também», «A Morte Saiu à Rua», «Vejam Bem» ou «Grândola, Vila Morena» são algumas das canções, com roupagem eletroacústica, que serão ouvidas neste espetáculo iem homenagem à obra deste «génio da melodia», revivendo os sons e a bandeira de Abril e da liberdade, 35 anos após a morte de Zeca Afonso.

Segundo António Manuel Ribeiro, líder dos UHF, este trabalho tem como objetivo «dar continuidade à fantástica obra que Zeca Afonso nos deixou e revelar a semente herdada».

O município de Silves convida «todos a viver Abril e a participar nesta e noutras iniciativas que integram este programa comemorativo». O espetáculo tem entrada livre, decorrendo junto ao complexo das piscinas municipais.