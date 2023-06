UAlg volta a participar no «Portugal 360» em São Paulo

O «Portugal 360», maior evento no Brasil sobre a comunidade portuguesa, prepara-se para voltar a receber a comitiva da UAlg, em São Paulo.

Depois do sucesso das duas primeiras edições, a Universidade do Algarve (UAlg) volta a estar presente no «Portugal 360», que decorrerá entre os dias 9, 10 e 11 de junho, na Cinemateca Brasileira, na cidade de São Paulo.

No «Portugal 360», a UAlg estará disponível para se dar a conhecer aos estudantes brasileiros, titulares de cursos do ensino médio, que tenham realizado o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), ou equivalente (vestibular), e queiram ingressar num curso de graduação (licenciatura ou mestrado integrado) em Portugal.

A comitiva da UAlg terá oportunidade de falar sobre as melhores opções de estudo para os brasileiros interessados em estudar no país luso.

Os representantes da UAlg mostrarão aos visitantes, estudantes e famílias como é «Estudar onde é bom viver», abordando as novidades de formação e questões como o custo de vida, duração dos cursos e formas de acesso, entre outras.

A UAlg faz-se representar por André Botelheiro, Ivete Silva e Márcia André (Gabinete de Comunicação) e Hugo Barros (CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia).

O «Portugal 360» é o maior evento que decorre no Brasil sobre Portugal, onde durante três dias os visitantes poderão passar por uma experiência portuguesa, seja através dos programas de ensino das universidades, seja conhecendo os novos destinos de viagens em Portugal, ou participando em várias atividades de entretenimento.

Pela terceira vez, educação, cultura, gastronomia, turismo, cinema, literatura, inovação e lazer vão estar em destaque no «Portugal 360».

A iniciativa conta com a parceria do Turismo de Portugal, do Consulado Geral de Portugal em São Paulo e da Cinemateca Brasileira.

Em associação com a EduPortugal, para dar a conhecer os cursos de graduação e formação avançada, a comitiva da UAlg encontra-se a visitar vários colégios em São Paulo, como o Lycée Pasteur (Vila Mariana), Colégio de Porto Seguro (Morumbi e Valinhos), Colégio Santa Cruz (Alto de Pinheiros), Colégio Pentágono (Morumbi), Colégio Etapa (Valinhos), entre outros.

A entrada é livre, mas é necessário realizar inscrição (gratuita).