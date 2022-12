UAlg vai acolher 3º Encontro de Laboratórios Colaborativos

O 3º Encontro de Laboratórios Colaborativos vai debater temas como o envelhecimento, a transformação digital, economia circular e a crise energética.

A terceira edição do Encontro Anual de Laboratórios Colaborativos (CoLAB), organizada pela Agência Nacional de Inovação (ANI), vai decorrer no campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg) nos dias 6 e 7 de dezembro, contando também com transmissão em direto no YouTube no canal da ANI.

Este 3º Encontro de Laboratórios Colaborativos pretende colocar em debate a evolução das atividades dos CoLAB e a sua integração na dinâmica dos ecossistemas regionais, durante a transição para um novo ciclo de financiamento de base, no âmbito da Missão Interface e do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este evento contará com a apresentação dos principais resultados obtidos durante 2021 e os highlights da rede nacional de CoLAB.

Marcam presença Joana Mendonça, presidente da ANI; Madalena Alves, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT); João Mendes Borga, membro da direção da ANI; e Paulo Águas, Reitor da UAlg.

Além destes, esta terceira edição vai ainda ter a participação de um vasto leque de empresas, decisores políticos e peritos nacionais e internacionais.

Envelhecimento, transformação digital e crise energética

No Encontro Anual de Laboratórios Colaborativos vão ser abordados temas na ordem do dia como os desafios de uma população mais envelhecida; a transformação digital; a crise energética; a economia circular com novos modelos de negócio para um futuro sustentável; as perspetivas portuguesas dos CoLAB e a plataforma da Missão de Interface.

A rede de CoLAB já contribuiu diretamente para a criação de 639 postos de trabalho altamente qualificados, o que responde a 107 por cento do objetivo definido para 2022. Destes, 32 por cento têm doutoramento, 56 por cento mestrado e 12 por cento licenciatura.

Os CoLABs têm interação no curso da sua constituição e operacionalização com cerca de 295 entidades: 173 empresas e 122 entidades não empresariais, incluindo instituições de ensino superior, laboratórios e associações.

Em Portugal, existem 35 reconhecidas como Laboratórios Colaborativos: MORE, CoLAB Vinha e Vinhos, DTx, ForestWISE, CoLAB +Atlântic, GreenCoLAB, CoLABOR, AlmaScience/Colab, BIOREF, C5Lab, Value4Health.CoLAB, CECOLAB, SFCoLAB, NET4CO2, ProChild, InnovPlantProtect, S2uL, CoLab4Food, B2E, VectorB2B, VORTEX, VG CoLAB, Food4Sustainability, BUILT CoLAB, Smart Energy LAB, InovFeed, AquaValor, S2AQUAcoLAB, HyLAB, KIPT, CoLAB TRIALS, BioScale, Data CoLAB, Healthy Ageing@LAB e 4LifeLab.