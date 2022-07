UAlg terá nova licenciatura e bolsas de incentivo no próximo ano letivo

Universidade do Algarve (UAlg) disponibiliza para o novo ano letivo 45 cursos de licenciatura e um mestrado integrado, reforçando a sua oferta formativa com uma nova licenciatura em Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas (LESTI).

Uma das principais novidades para 2022/23 prende-se com a atribuição de 105 bolsas de incentivo, distribuídas por 27 licenciaturas, para os novos alunos que ingressem através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Estas bolsas de incentivo, atribuídas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), traduzem-se num apoio financeiro anual no valor da propina, sendo renovadas automaticamente ao longo dos três anos, desde que o aluno obtenha aproveitamento.

Em relação à nova licenciatura em Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas, esta visa formar profissionais com uma sólida formação técnica de base nas áreas dos sistemas inteligentes, tecnologias da informação, sistemas de informação, tecnologias da informação e da comunicação, desenvolvimento de aplicações informáticas, bases de dados, algoritmos e estruturas de dados, sistemas operativos, sistemas computacionais e seu funcionamento, integração e seleção dos equipamentos de suporte às tecnologias e sistemas de informação e sistemas inteligentes.

Um dos focos deste curso é integrar os alunos em ambiente empresarial desde o seu segundo semestre, seguindo as tendências nacionais e internacionais mais recentes. Também foi pensado para receber estudantes dos cursos técnico profissionais, existindo planos de equivalências para os portadores de uma formação CTeSP.

A LESTI tem como objetivo preparar engenheiros para desenvolver a sua atividade em múltiplos setores económicos. «Sendo a informática o suporte essencial à sociedade moderna, as competências do engenheiro informático são essenciais em todas as empresas e organizações ligadas ao desenvolvimento de serviços, sistemas e produtos, em particular, às que operam na área das tecnologias da informação», explica a Universidade do Algarve.

Alguns destes exemplos passam por desenvolver e projetar software, programar aplicações informáticas, administrar sistemas informáticos, instalar, configurar e manter redes informáticas e prestar serviços de consultoria e auditoria de sistemas informáticos.

Estes engenheiros poderão ainda desenvolver a sua atividade na área de serviços e produtos em sistemas inteligentes, gestão empresarial, energia, telecomunicações, conteúdos, entretenimento, engenharia em geral, entre outros.

A LESTI conta com importantes parcerias externas, como a Deloitte, através do programa BrightStart, a ATOS, a Algarve Evolution e a UAlg Tec Campus – Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve.

No próximo ano letivo, a UAlg disponibiliza 1535 vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Bolsa de excelência para os melhores alunos

Todos os alunos que ingressem na UAlg em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, irão ter bolsa de excelência. Atribuídas aos melhores alunos de cada curso de licenciatura e mestrado integrado, que se matriculam no 1.º ano, pela primeira vez, as bolsas pagam integralmente o valor da propina no ano letivo 2022/2023, que se mantém nos 697 euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.

O prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase decorre de 25 de julho a 8 de agosto.