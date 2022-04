UAlg contribui para turismo sustentável e inclusivo em Lagos

Projeto SuSTowns lança plano de ação para o turismo com novas ideias para produtos sustentáveis e inclusivos.

A Universidade do Algarve (UAlg), através do projeto Interreg MED, SuSTowns, tem vindo a desenvolver, em Lagos, uma plataforma de trabalho que visa promover o desenvolvimento de um turismo mais sustentável em pequenas cidades costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da bacia do Mediterrâneo.

Tendo como ponto de partida a ideia de que as alterações climáticas, a crise pandémica e os conflitos geopolíticos aumentaram a perceção de que vivemos em tempos de incerteza e agitação com claros impactos na atividade turística, o projeto SuSTowns apresenta agora os resultados obtidos na investigação.

«Que fatores afetam, atualmente, um destino turístico? Que medidas se devem tomar para potenciar as cidades e o setor?». Para responder a algumas destas questões, o projeto promoverá no próximo dia 27 de abril, quarta-feira, no Hotel Tivoli Lagos, um seminário onde apresentará um plano de ação para o turismo sustentável a nível local, linhas estratégicas para uma promoção verde e novas ideias para produtos turísticos sustentáveis e inclusivos.

Lançando um desafio às cidades e às comunidades, com especial enfoque no setor turístico e nas principais atividades económicas, aos agentes culturais e educativos, aos políticos locais, às autarquias e organizações não governamentais, os investigadores procuram uma participação ativa da sociedade, propondo uma reflexão em torno da sustentabilidade, inclusão e resiliência. O programa completo do evento pode ser consultado aqui.