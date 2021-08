UAlg tem minicursos de Matemática para candidatos ao Ensino Superior

Cursos são totalmente gratuitos.

A Universidade do Algarve (UAlg), com o objetivo de complementar ou reforçar a formação da disciplina de Matemática no Ensino Secundário, vai disponibilizar gratuitamente minicursos para ajudar a preparar o ingresso no Ensino Superior.

Estes minicursos abordarão várias temáticas ligadas à Matemática, como estudo de funções, estatística, probabilidades, resolução de equações e inequações, entre outras.

Os cursos serão lecionados por professores da Academia algarvia, em regime presencial (com um número limitado de vagas) e/ou à distância, dependendo da situação sanitária do país, do número de alunos e da sua localização geográfica.

Existirá ainda a possibilidade, também a título gratuito, de serem complementados com treino ao nível de métodos de estudo.

Trata-se de uma iniciativa do «Clube da Matemática» da UAlg, que também acompanha os alunos ao longo do seu percurso académico. Estes minicursos têm início previsto para 13 de setembro, sendo dada prioridade aos alunos que coloquem um curso da UAlg como primeira opção de candidatura.

A iniciativa é repetida da adesão e sucesso verificados na 1ª edição realizada no ano letivo anterior, onde foram selecionados 50 alunos candidatos a mais de 20 cursos diferentes.

As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 6 de agosto, aqui. Podem inscrever-se todos os alunos, de qualquer ponto do país, que tenham efetuado a sua candidatura ao Ensino Superior.