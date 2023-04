UAlg Tec Campus comemorou o primeiro aniversário

O UAlg Tec Campus, um ano depois de ser inaugurado, já se mostra «fundamental para o desenvolvimento económico e tecnológico do Algarve».

O UAlg Tec Campos– Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve (UAlg) celebrou o seu primeiro aniversário na passada quarta-feira, dia 29 de março.

Um ano depois da sua inauguração, Francisco Serra, presidente da Algarve Systems and Technology Partnership Association (Algarve STP) salientou «o ambiente favorável e a colaboração entre a Algarve STP e a UAlg na gestão desta infraestrutura, que tem contribuído para o fortalecimento do ecossistema empreendedor da região»

Por um lado, «a UAlg como instituição de ensino superior, tem um papel fundamental no desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, bem como na formação de profissionais altamente qualificados», disse.

Por outro, «a Associação Algarve STP é uma entidade que visa promover as parcerias tecnológicas para a investigação e a inovação, bem como apoiar os seus associados em diversos processos de gestão de infraestruturas, desenvolvimento e internacionalização de negócios», destacou Francisco Serra.

Refira-se que além do suporte técnico e financeiro oferecido pelo UAlg Tec Campus, as empresas tâm tido acesso a uma infraestrutura de qualidade, mentoria especializada, programas de aceleração e projetos de I&D.

Realizaram-se ainda outras iniciativas que permitem destacar o seu potencial inovador das empresas, incorporar tecnologias avançadas, melhorando a sua competitividade e conquistando novos mercados, nomeadamente na área do ambiente e sustentabilidade, energias renováveis, geotecnologia e engenharia espacial, tecnologias de informação e comunicação, entre outras.

Em jeito de balanço, um ano depois, o trabalho realizado pelo UAlg Tec Campus é «visível e fundamental para a promoção do desenvolvimento económico e tecnológico» da região do Algarve.

Através do apoio a start-ups e empreendedores locais, a aceleradora tem contribuído para o fortalecimento do ecossistema empreendedor da região, criando novas oportunidades de negócios e empregos.

No âmbito internacional, o UAlg Tec Campus tem também procurado ter um papel preponderante.

«Em primeiro lugar, podemos destacar a parceria com outros parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico de Málaga que tem sido importante para as empresas instaladas. Em segundo lugar, e numa perspetiva de internacionalização, temos recebido visitas de missões empresariais de outros países, nomeadamente o México e Brasil», contextualizou o presidente da Algarve STP.

Também a presença das várias empresas na Aceleradora tem um papel de elevada relevância para a criação de um ecossistema empreendedor e inovador na região

No ano de 2022, as 21 empresas instaladas no UAlg Tec Campus, receberam 18 colaboradores oriundos da UAlg e um total de 34 estagiários, tanto no âmbito dos estágios curriculares, como estágios profissionais do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Além disto, 95 por cento das empresas aceleradas participaram em diferentes projetos de I&D, que permitiram não só a existência de parcerias com agências internacionais, mas também a que algumas fossem condecoradas com prémios em concursos de tecnologia.

«Este primeiro ano veio provar que o UAlg Tec Campus tem um importante papel para uma maior dinamização do tecido empresarial regional, tanto através das parcerias, como no acesso a projetos e oportunidades de investimento e até na criação de novas oportunidades de emprego», concluiu Francisco Serra.