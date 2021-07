Universidade do Algarve (UAlg) aceita manifestações de interesse para integrar Comunidade Internacional pela Salvaguarda da Dieta Mediterrânica.

A Universidade do Algarve, em conjunto com outras entidades internacionais, tem aberta, no âmbito do projeto MD.net: When brand meets people, através do MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, a convocatória para «manifestações de interesse» para integrar a Comunidade Internacional pela Salvaguarda da Dieta Mediterrânica.

Inscrita na lista representativa da UNESCO do Património Cultural Imaterial da Humanidade, a Dieta Mediterrânica é hoje parte vital da identidade do Mediterrâneo e um recurso fundamental na valorização e crescimento do território e das suas comunidades.

Neste sentido, com o propósito de reforçar a valorização dos produtos e serviços que respeitam os princípios fundamentais deste património e aumentar a consciencialização da identidade cultural e estilo de vida sustentável do Mediterrâneo, o projeto MD.net desenvolveu a marca internacional Med Diet Declaration: People, Culture, Food.

Esta marca encontra-se registada e o convite à sua adesão está aberto a todas as entidades e indivíduos públicos e/ou privados que se enquadrem nos seguintes parâmetros:

Desenvolvam atividades, produtos ou serviços que defendam os princípios da Dieta Mediterrânica;

Desempenhem um papel significativo na promoção e preservação das tradições, paisagens e comunidades locais.

Após a receção e análise das manifestações de interesse, os novos membros aderentes (caso aprovados) irão assinar a Declaração de Compromisso e posteriormente receber um kit de boas-vindas, composto por um display de mesa, pelo Certificado de Membro e Manual de Normas Gráficas para a utilização do logotipo da presente marca, vendo igualmente a sua adesão promovida no website do projeto.

O MD.net é um projeto cofinanciado pelo Programa Interreg Med.

Mais informações disponíveis aqui.