UAlg premeia «Professor Inovador de Portugal» em Olhão

Prémio vai para Sílvia Domingos, do Agrupamento de Escolas Paula Nogueira.

O prémio «Professor Inovador de Português Milage Aprender+ 2020/21» será entregue na sexta-feira, dia 10 de dezembro, às 11h30, no Agrupamento de Escolas Paula Nogueira, em Olhão, tendo concorrido nesta categoria professores das mais diversas zonas do País.

A premiada é Sílvia Domingos, que se destacou na criação de recursos inovadores, envolvendo a exploração recreativa de poemas de António Gedeão.

Professora de Português e Inglês, Sílvia Domingos é licenciada pela Universidade de Lisboa e mestre pela Universidade do Algarve (UAlg), coordenadora do departamento curricular e também da Autonomia e Flexibilidade Curricular no Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, em Olhão, sendo ainda responsável pela formação do pessoal docente e não docente.

A plataforma «Milage Aprender+» é desenvolvida pela UAlg, com recursos para o ensino de todas as disciplinas organizados por anos de escolaridade, do pré-escolar ao 12.º ano, que podem ser utilizados em sala de aula ou no ensino a distância.

Estes prémios foram selecionados durante a 3ª Edição dos Prémios «Milage Aprender+», organizados pela Academia algarvia em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, os Agrupamentos de Escolas de Paço de Arcos e Aquilino Ribeiro, o Centro de Formação de Escolas do Concelho de Oeiras, a Direção Geral de Educação, a Associação de Professores de Matemática, Associação de Professores de Português, Associação Portuguesa de Imprensa, INCoDe 2030, a Sociedade Portuguesa de Matemática, SeguraNet, Associação Portuguesa de Professores de Inglês, Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira e Plano Nacional de Leitura 2027.

A iniciativa contou com o apoio das empresas Google, Texas Instruments, The Inventors, Garvetur e do programa Erasmus+, da União Europeia, projetos LEARN+ e INCOLLAB.