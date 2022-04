UAlg mostra em seminário como a Dieta Mediterrânica é multidisciplinar

Ainda há vagas para os interessados em participar.

A Universidade do Algarve (UAlg), através do Centro de Investigação MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, vai realizar um seminário intitulado Dieta Mediterrânica: uma abordagem multidisciplinar na promoção de uma visão comum, no dia 27 de abril, quarta-feira entre as 10h00 e as 13h00, na Sala de Seminários da Reitoria, no Campus de Gambelas.

A iniciativa tem como principal objetivo promover a Dieta Mediterrânica como um conceito multidisciplinar, agregador de diferentes valências, que vão desde o território à alimentação e aos diferentes estilos de vida.

A sessão de abertura, às 10h00, contará com a presença da vice-reitora Alexandra Teodósio. Seguidamente será apresentado o Projeto MD.net: When Brand Meets People, por Anabela Romano, docente da Universidade do Algarve. Posteriormente, Filipe Barata, docente da Universidade de Évora, falará sobre A Dieta Mediterrânica, uma especialização inteligente.

Para as 11h30 está agendada a apresentação do livro The Mediterranean Diet: Fostering a Common Vision Through a Multidisciplinary Approach, por Alexandra Gonçalves, docente da Universidade do Algarve.

Depois, às 12h00, será apresentada a Med Diet Declaration, por Natacha Coelho, investigadora da UAlg, terminando com a cerimónia de entrega dos Certificados aos participantes.

Os interessados em participar neste seminário ainda poderão fazer a sua inscrição aqui.