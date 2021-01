UAlg lança mestrado em Gestão de PME no Campus de Portimão

Candidaturas irão decorrer de 24 de fevereiro a 9 de abril.

A Universidade do Algarve (UAlg) vai reforçar a sua oferta formativa com um novo mestrado em Gestão de Pequenas e Médias Empresas (PME), que será lecionado pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, no Campus de Portimão. As candidaturas irão decorrer a partir de 24 de fevereiro e até 9 de abril.

Este curso visa proporcionar «uma formação distintiva, que privilegie o estudo das mais recentes tendências das ciências empresariais, apoiando, assim, o desenvolvimento da região, através de uma forte ligação às empresas e instituições», explica a Academia.

Refira-se que as PME representam mais de 95 por cento das empresas em muitos países e exercem um papel preponderante nas suas economias. A maioria dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre na área de gestão concentram-se em grandes empresas, enquanto as PME apresentam características e desafios específicos, que devem ser explorados e compreendidos de modo a desenvolver uma gestão mais eficaz e eficiente num ambiente de negócios cada vez mais complexo.

Em relação às saídas profissionais, o mestrado em Gestão de Pequenas e Médias Empresas reveste-se da maior importância para o desempenho de funções de gestão e direção de PME, bem como de diversas funções, designadamente nas áreas de planeamento e estratégia, de gestão financeira, de marketing, de recursos humanos e de operações.