UAlg já abriu as candidaturas para os Concursos Especiais

Candidaturas para os «Concursos Especiais» e «Mudança de par Instituição/Curso» já estão a decorrer até ao próximo dia 23 de agosto na Universidade do Algarve (UAlg), que disponibiliza 383 vagas para estes regimes.

Podem candidatar-se aos «Concursos Especiais» os titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica, obtido após conclusão de um Curso de Especialização Tecnológica (CET), os titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional, obtido após conclusão de um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP), os candidatos aprovados nas provas de Avaliação de Capacidade para a Frequência do Ensino Superior (Maiores de 23 anos), e os titulares de outros cursos superiores.

Os estudantes abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional não podem candidatar-se neste regime.

Em relação ao regime «Mudança de par Instituição/Curso» podem candidatar-se os estudantes nacionais que cumulativamente tenham estado matriculados e inscritos noutro par instituição/curso e não o tenham concluído, que tenham realizado os exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de ingresso fixadas para esse par, para esse ano, no âmbito do regime geral de acesso, e que tenham, nesses exames, a classificação mínima exigida pela instituição de ensino superior, nesse ano, no âmbito do regime geral de acesso.

Podem ainda candidatar-se ao regime «Mudança de par Instituição/Curso» os estudantes estrangeiros que cumulativamente tenham estado matriculados e inscritos num curso em instituição de ensino superior estrangeira e não o tenham concluído, e que tenham exames finais de disciplinas homólogas (equivalentes) às provas de ingresso do curso a que pretendem concorrer e de âmbito nacional

Os estudantes ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional também não se podem candidatar neste regime.

A apresentação de candidaturas decorre apenas numa única fase, de 20 de julho a 23 de agosto, e mais informações podem ser consultadas aqui.