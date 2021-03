UAlg firma protocolo com a Sociedade Portuguesa de Matemática

Para promoção da plataforma MILAGE APRENDER+.

A Universidade do Algarve (UAlg) e a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) assinaram um protocolo de colaboração a nível técnico, científico, pedagógico e logístico, para promover a plataforma MILAGE APRENDER+ no ensino presencial e à distância.

A SPM inicia esta colaboração com formação sobre a plataforma MILAGE APRENDER+ no seu centro de formação, em colaboração com a UAlg, e certifica os materiais educativos produzidos por membros da SPM designados para o efeito, ou sob a sua supervisão.

Desenvolvida pela Universidade do Algarve, a MILAGE APRENDER+ é uma plataforma digital educativa que tem como finalidade implementar uma prática pedagógica inovadora, com recurso às tecnologias móveis, num modelo híbrido de aprendizagem, que combina o analógico com o digital.

Este modelo potencia, assim, componentes como a avaliação formativa, as aprendizagens ativas, o desenvolvimento de competências do século XXI, o sucesso escolar de todas as crianças e jovens e a construção de uma comunidade de professores e alunos autores de recursos educativos MILAGE APRENDER+, assegurando um acesso gratuito, equitativo e de qualidade à Educação.

O desenvolvimento da plataforma MILAGE APRENDER+ é apoiado pelo programa ERASMUS+, da União Europeia, projetos LEARN+ e INCOLLAB.