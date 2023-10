UAlg fecha projeto Rota Azul na Universidade Ártica da Noruega

O projeto Rota Azul de Descobertas, coordenado pela Universidade do Algarve (UAlg), terminou na Universidade Ártica da Noruega.

O projeto Rota Azul de Descobertas, coordenado pela Universidade do Algarve (UAlg), terminou recentemente com uma semana residencial de estudantes de doutoramentos, intitulada «Escola do Oceano: imersão na prática», e com o evento de encerramento oficial, ambos na Universidade de Tromsø – Universidade Ártica da Noruega.

A Universidade do Algarve coordenou o projeto Blue Route entre 2021 e 2023: «preparação da nova economia do Oceano – a rota azul das descobertas» (PT-INNOVATION-0072 Call 5: Education Blue growth EEA GRANT).

A UAlg contou com um parceiro fulcral neste projeto, a Universidade de Tromsø – Universidade Ártica da Noruega, bem como outras instituições nacionais, o Centro de Ciência Viva de Lagos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Politécnico de Leiria, S2AQUA Laboratório Colaborativo, empresas como a OLSPS International (Fisheries Management Solutions) e a MarTrain (Marine safety).

Destaque ainda para as universidades associadas fora da Europa: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil), Universidade Agostinho Neto, Universidade do Namibe (Angola), Universidade São Tomé e Príncipe, Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), Universidade de Ruhuna (Matara, Sri Lanka), e a Universidade Nagasaki (Japão).

O projeto Blue Route lançou uma forma inovadora para suportar o crescimento azul, através de uma plataforma de formação avançada com ligação ao Moodle UAlg (Tutoria Electrónica) em acesso aberto, de ensino prévio a distância (ensino online), mas com complemento a workshops intensivos presenciais (módulo residencial).

Os conteúdos destes cursos foram desenvolvidos em função das respostas obtidas na análise de lacunas (Gap analysis) sobre as necessidades das empresas e instituições com interesse em recursos humanos altamente qualificados na área do crescimento azul.

No âmbito deste projeto, produziu-se uma formação online aberta, inovadora em tipologia SPOC (Small Private Online Courses), em que cada estudante selecionou um número predefinido de módulos, em função do seu perfil e interesse.

Destinou-se em especial a mestres e doutorandos na área das ciências do mar e economia azul. O projeto incluiu a produção de vários módulos online em inglês:

Entrepreneurship;

Blue economy;

Sustainable Fisheries (Introduction to Ecosystem-Based Fisheries Management and Advice; Marine Protected areas, Marine Ecosystem Services);

GIS applications in Marine Science;

Exploring Online Ocean Data and Resources;

Science Communication Traceability of Marine Resources;

Simulated Virtual Internship.

Inscreveram-se 120 estudantes, de nacionalidades variadas (Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka, Irão, Paquistão, Alemanha e Portugal), sendo a taxa de finalização das atividades variada, entre 10 a 50 por cento.

O ensino, apesar de online, teve caráter prático com a participação de empresas, como a OLSPS, que integrou a lecionação dos cursos de pescarias sustentáveis, e a empresa MarTrain, que lecionou ainda um curso híbrido de segurança no mar, com cerca de 50 participantes (incluindo estudantes da Universidade do Namibe).

O módulo residencial, Ocean School, desenvolvido na Noruega, em Tromso, entre 6 e 15 de outubro, com estudantes de doutoramento de Portugal e da Noruega incluiu um cruzeiro científico no navio de investigação de UiT Helmer Hanssen, onde foram demonstrados aspetos da tecnologia utilizada na pesca sustentável de espécies pelágicas e demersais, como o bacalhau, assim como visitas a aquaculturas intensivas de salmão e a empresas de biotecnologia que utilizam produtos de origem marinha.

Este módulo incluiu ainda aulas práticas diversas desde a governança do Oceano até à robótica na exploração dos recursos marinhos.

No evento de encerramento do Blue Route, que decorreu a 13 de outubro, além da equipa da UAlg que coordena o projeto, estiveram presentes os membros da universidade anfitriã, UiT Tromso, do Centro de Ciência de Lagos, da empresa OLSPS international (Fisheries Management Solutions), tendo os restantes parceiros participado online.

Nesta modalidade juntou-se também diretora de serviços de Programas e Financiamentos Direção-Geral da Política do Mar (DGPM), entidade gestora dos EEA GRANTS em Portugal.

Nesta reunião realizou avaliação global do projeto, do modelo de ensino-aprendizagem híbrido testado com êxito e da sua sustentabilidade, que abriu oportunidades para outras áreas do conhecimento.

Os módulos produzidos online continuarão de acesso aberto nos próximos anos, não só para as instituições europeias, mas também nos países em desenvolvimento.

Assim, contribui-se a nível global, com da capacitação avançada de diversas áreas da economia do Oceano, que é só um, e para o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras.