UAlg distinguiu número recorde de alunos com Bolsas de Excelência

A UAlg acaba de distinguir 95 alunos com Bolsas de Excelência, que resultam no pagamento integral do 1º ano de propinas, fixada nos 697 euros.

A 11ª edição das Bolsas de Excelência da Universidade do Algarve (UAlg), premiou um número recorde de 95 estudantes, durante a tarde do dia de ontem, 15 de fevereiro, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no campus de Gambelas, numa sessão pública que contou com a presença de Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e com a participação de 54 empresas.

Desde o início, no ano letivo 2012/13, esta iniciativa já premiou 550 alunos, totalizando um apoio de mais de 470 mil euros, com bolsas que pagam integralmente a propina do 1.º ano de Licenciatura e/ou Mestrado Integrado, fixada em 697 euros.

Os estudantes colocados com a melhor classificação no respetivo curso, que ingressaram com uma nota de candidatura igual ou superior a 15 valores, foram seriados para atribuição de Bolsa de Excelência.

Foram automaticamente selecionados todos os que ingressaram na UAlg através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores.

No âmbito desta cerimónia, decorreu ainda a inauguração oficial do novo nome atribuído àquele espaço, agora Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos.

Paulo Macedo: «pessoas certas não surgem por geração espontânea»

Com o apoio da CGD, nesta edição foram atribuídas 15 Bolsas de Excelência, no valor global de 10.455 euros.

Do ponto de vista das empresas, é muito importante atrair e apoiar as «pessoas certas», sendo que este ano coube a Paulo Macedo falar em nome dos empresários e das entidades envolvidas.

Recorrendo à expressão latina «alma mater», que significa mãe criadora ou mãe que alimenta, o presidente da Comissão Executiva da CGD, perspetivando o futuro, garantiu que «daqui por uns anos, quando o vosso currículo começar a ter várias páginas, já poderão escrever, com orgulho, alma mater: UAlg». E, assegurou: «recordar-se-ão sempre, estou certo, do lema estudar onde é bom viver».

Sobre a colaboração da CGD com a UAlg, explicou: «este envolvimento de uma instituição como a nossa, um banco, com uma instituição como a vossa, uma Universidade, é-nos essencial».

Segundo a mesma fonte, a CGD é o banco que há mais tempo apoia o Ensino Superior em Portugal, desde há 28 anos.

«Em 2021, investimos no Ensino Superior 7 milhões e 600.000 euros. Temos uma quota de 50 por cento da população académica portuguesa. Contamos com 188.000 clientes universitários».

Na perspetiva de Paulo Macedo, as bolsas de excelência representam «a justiça e o mérito de quem lutou por um objetivo e não só o conseguiu, mas também se superou, atingindo a excelência»-

Sobre a dinâmica da UAlg, disse tratar-se de «uma universidade com espírito nacional, a que se soma o ambiente internacional que aqui se respira. São cerca de 2000 alunos, de 80 nacionalidades. Umas Nações Unidas em ambiente jovem, à beira da Ria Formos».

Em relação aos homenageados, o presidente da Comissão Executiva da CGD referiu: «estou certo da participação de todos os premiados na construção de uma sociedade mais desenvolvida, equitativa e inclusiva, onde cada um de vocês fará a diferença, na certeza de terem em comum a ambição, a curiosidade, a vontade de aprender e de vencer os desafios do dia a dia».

Na sua opinião, «personificam o mérito, o esforço e a resiliência, de uma geração que reconhece que a educação e o conhecimento são o seu valor e futuro».

Por trás deles, concluiu, «estão as famílias, estão os amigos e os professores. E está esta nossa Universidade do Algarve, que dá corpo e solidez a todo este esforço».

UAlg «foi a minha primeira vontade»

João Ricardo foi um dos estudantes contemplados. Com 19,16 valores escolheu o curso de Gestão de Empresas, em primeira opção, na Faculdade de Economia. Nesta cerimónia, discursou em representação dos alunos premiados.

«A atribuição destas bolsas de excelência, além de representar a mais calorosa receção aos novos alunos, é reflexo do prestígio, da honra e dos valores desta casa», afirmou João Ricardo.

Para o novo estudante, «premiar o mérito e a excelência figura com uma das mais nobres qualidades humanas, assente na capacidade de reconhecer o esforço intransigente, o trabalho honesto e a concretização de um objetivo».

Está convicto de que «só assim, somos capazes de construir gerações empenhadas, com vontade de procurarem o sucesso».

Com toda a certeza, assumiu, «não haverá maior porta de entrada para uma geração faminta de conhecimento do que esta valorização por parte daquela que será a sua casa por pelo menos três anos».

Em relação à escolha da academia algarvia, João Ricardo, considerou que a UAlg «faculta um ensino de qualidade e um espaço de excelentes práticas científicas e pedagógicas».

Além disso, defendeu ainda que a UAlg oferece algo que mais nenhuma universidade pode oferecer, «uma excelente qualidade de vida, um tempo maravilhoso e um paraíso».

Águas: «a UAlg é um parceiro de todos os agentes educativos»

No início do seu discurso, o Reitor Paulo Águas assegurou que «A UAlg é um parceiro de todos os agentes educativos. Trabalhamos para isso».

Sobre o apoio do tecido empresarial, o magnífico disse que «é um sinal que acreditam nos jovens, que acreditam no futuro».

Dirigindo-se a Paulo Macedo, o Reitor destacou ainda a assinatura da terceira renovação de um protocolo firmado entre as duas instituições em 2010, «o qual tem um impacto muito significativo no apoio que proporciona à formação dos nossos estudantes. As nossas parcerias remontam a 1995, o que me apraz registar».

Falando para os estudantes, Paulo Águas assegurou-lhes: «vivemos numa sociedade do conhecimento. Só através do conhecimento conseguiremos construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. É também o conhecimento que nos possibilitará o aumento dos níveis de bem-estar, individuais e coletivos, respeitando o planeta».

A terminar, Paulo Águas centrou-se na importância de a Universidade contribuir para o cimentar de um conjunto de princípios que deverão acompanhar os estudantes ao longo das suas vidas: «Integridade, Solidariedade, Humanismo, Busca pela Excelência, Sentido Crítico, Inconformismo».